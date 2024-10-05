Журналист Губерниев будет судиться с Канадой

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что будет через суд добиваться своего исключения из санкционных списков Канады, передает Metaratings.ru.

«Я буду с ними судиться, но чуть попозже. Какого хрена они меня в санкционный список внесли? Я буду добиваться отмены санкций, которые Канада внесла несправедливо», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что договорился с международными юристами, которые помогут ему.

Губерниев был включен в санкционный список Канады в октябре 2022 года.

Ранее Швейцария вслед за Европейским союзом решила исключить из своего санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина.

Мазепин признался, что его обрадовал факт аннулирования санкций, поскольку борьба была очень долгой и «справедливость восторжествовала».

Ранее Губерниев высмеял Елену Вяльбе за желание разбомбить Лондон.