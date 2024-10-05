Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист Губерниев будет судиться с Канадой

Российский журналист Дмитрий Губерниев будет судиться с Канадой

close
Пресс-служба ТНТ

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что будет через суд добиваться своего исключения из санкционных списков Канады, передает Metaratings.ru.

«Я буду с ними судиться, но чуть попозже. Какого хрена они меня в санкционный список внесли? Я буду добиваться отмены санкций, которые Канада внесла несправедливо», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что договорился с международными юристами, которые помогут ему.

Губерниев был включен в санкционный список Канады в октябре 2022 года.

Ранее Швейцария вслед за Европейским союзом решила исключить из своего санкционного списка российского гонщика Никиту Мазепина.

Мазепин признался, что его обрадовал факт аннулирования санкций, поскольку борьба была очень долгой и «справедливость восторжествовала».

Ранее Губерниев высмеял Елену Вяльбе за желание разбомбить Лондон.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами