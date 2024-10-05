Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шайба Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

Хоккеист «Миннесоты» Капризов забросил шайбу в победном матче против «Чикаго»

close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов забросил шайбу в предсезонном матче против «Чикаго».

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Также в составе победителей точными бросками отметились Марко Росси, Йонас Бродин, Матс Цукарелло, Брок Фабер и Маркус Йоханссон. Российский хоккеист «Миннесоты» Марат Хуснутдинов записал на свой счет результативную передачу.

В сезоне-2023/24 российский нападающий сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.

Новый сезон НХЛ «Миннесота» начнет с поединка против «Коламбус Блю Джекест». Матч состоится 11 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени. Игра пройдет на домашней площадке «Миннесоты».

Ранее владелец «Миннесоты» заявил о желании строить команду вокруг хоккеиста Капризова.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами