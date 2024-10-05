Шайба Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов забросил шайбу в предсезонном матче против «Чикаго».

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Также в составе победителей точными бросками отметились Марко Росси, Йонас Бродин, Матс Цукарелло, Брок Фабер и Маркус Йоханссон. Российский хоккеист «Миннесоты» Марат Хуснутдинов записал на свой счет результативную передачу.

В сезоне-2023/24 российский нападающий сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв в турнирной таблице Западной конференции десятое место и набрав 86 очков.

Новый сезон НХЛ «Миннесота» начнет с поединка против «Коламбус Блю Джекест». Матч состоится 11 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени. Игра пройдет на домашней площадке «Миннесоты».

Ранее владелец «Миннесоты» заявил о желании строить команду вокруг хоккеиста Капризова.