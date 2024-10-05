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В Палестине отреагировали на задержание Израилем генсека Палестинской федерации футбола

В Палестине возмутились задержанием Израилем генсека футбольной ассоциации

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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Палестинская футбольная ассоциация пожаловалась в своих соцсетях на задержание Израилем генсека Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Фираса Абу Хилаля.

В заявлении отмечается, что задержание Абу Хилаля более чем на четыре часа является частью длинной серии нарушений, совершаемых Израилем в отношении спорта Палестины.

В PFA намерены обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), Азиатскую футбольную конфедерацию и Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с инцидентом.

Также отмечается, что это не первый случай задержания Абу Хилаля.

PFA ранее просила ввести санкции против Израиля в марте 2024 года. Решение по этому вопросу откладывалось в июле и августе.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сообщалось о том, что ФИФА планирует изучить жалобы Палестины по поводу Израиля.

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