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Стал известен результат первого матча в сезоне НХЛ

«Нью-Джерси Девилз» начал сезон с победы над «Баффало Сэйрбз» со счетом 4:1

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Jeff Whyte/Shutterstock/ FOTODOM

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Баффало Сэйрбз» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «О2-Арена» в чешской Праге и завершилась со счетом 4:1. Первый гол в сезоне НХЛ оформил Стефан Ноэсен из «Дэвилз» на 9-й минуте поединка. Его ассистентом выступил Джонатан Ковачевич. Сам Ковачевич отличился также в первом тайме, поразив ворота соперников на 16-й минуте игры. Во втором тайме преимущество «Дэвилз» увеличил Нико Хишир, а четвертую шайбу «Нью-Джерси» забросил Пол Коттер. Автором единственной шайбы «Баффало» стал Оуэн Пауэр.

Следующий матч команды сыграют также в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ. Игра состоится 5 октября, стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее заслуженный тренер назвал рекорд Уэйна Гретцки целью жизни для Александра Овечкина.

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