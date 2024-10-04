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Срок дисквалификации игрока «Ювентуса» Погба изменили

Daily Mail: CAS сократил срок дисквалификации Погба до 18 месяцев

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/manchesterunited

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию французского футболиста Поля Погба до 18 месяцев. Об этом стало известно Daily Mail.

Изначально срок его дисквалификации составлял четыре года, об этом стало известно 29 февраля 2024 года. Однако французский футболист подал апелляцию, и теперь он вновь сможет выйти на футбольное поле уже в марте 2025 года.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. По ходу карьеры хавбек также выступал за «Манчестер Юнайтед». Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее греческий клуб Федора Чалова и Магомеда Оздоева оштрафовал игроков из-за трех поражений.

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