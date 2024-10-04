Названа причина безголевой серии Чалова в ПАОКе

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов показывает низкую результативность, поскольку у него нет партнеров, которые могли бы поддерживать его на должном уровне. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил известный тренер, бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий.

«Федор — зависимый футболист. В ПАОКе у него нет таких партнеров, какие были в ЦСКА. Не могу сказать, когда он адаптируется к греческому футболу и сможет ли это вообще сделать. Греки точно не могут играть, как ЦСКА. Армейцы выступают намного интереснее», — сказал Непомнящий.

Специалист отметил, что у игроков часто хорошо получается проявлять себя в одной команде, но не выходит — в другой. По его мнению, именно в такой ситуации находится Чалов, однако здесь есть свои нюансы — в частности, адаптация и окружение. Непомнящий подчеркнул, что для хорошего выступления необходимо попасть в «свою» команду и к тренеру, чья философия близка игроку.

В текущем сезоне Чалов провел за ПАОК 11 матчей во всех турнирах. В этих играх нападающий забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее ПАОК, за который играют Чалов и Оздоев, оштрафовал игроков из-за трех поражений.