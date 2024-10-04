Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина безголевой серии Чалова в ПАОКе

Тренер Непомнящий назвал форварда ПАОКа Чалова зависимым игроком

close
FC PAOK

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов показывает низкую результативность, поскольку у него нет партнеров, которые могли бы поддерживать его на должном уровне. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил известный тренер, бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий.

«Федор — зависимый футболист. В ПАОКе у него нет таких партнеров, какие были в ЦСКА. Не могу сказать, когда он адаптируется к греческому футболу и сможет ли это вообще сделать. Греки точно не могут играть, как ЦСКА. Армейцы выступают намного интереснее», — сказал Непомнящий.

Специалист отметил, что у игроков часто хорошо получается проявлять себя в одной команде, но не выходит — в другой. По его мнению, именно в такой ситуации находится Чалов, однако здесь есть свои нюансы — в частности, адаптация и окружение. Непомнящий подчеркнул, что для хорошего выступления необходимо попасть в «свою» команду и к тренеру, чья философия близка игроку.

В текущем сезоне Чалов провел за ПАОК 11 матчей во всех турнирах. В этих играх нападающий забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее ПАОК, за который играют Чалов и Оздоев, оштрафовал игроков из-за трех поражений.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами