Греческий клуб Чалова и Оздоева оштрафовал игроков из-за трех поражений

Руководство греческого ПАОКа, за который выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев, приняло решение оштрафовать игроков из-за трех поражений подряд. Об этом сообщает Sport24.gr.

Размер штрафа не уточняется. Таким способом боссы греческого клуба хотят мотивировать игроков.

3 октября ПАОК проиграл румынской «Стяуа» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «Тумба» в городе Салоники, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой встрече забил форвард из Румынии Даниэль Бирлиджа на 45+8-й минуте.

Российские футболисты появились в стартовом составе ПАОКа и не отметились результативными действиями. Чалов был заменен на 70-й минуте, а Оздоев — на 73-й.

До этого, 25 сентября, ПАОК проиграл турецкому «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «Рамс Парк» в городе Стамбул, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. А 29 числа клуб потерпел поражение в чемпионате Греции, уступив «Арису» — 0:1.

Ранее в Финляндии прервали матч из-за оскорбления российских игроков.