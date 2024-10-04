Баста раскрыл, чем Глушаков поможет его команде в Медиалиге

Президент медийного клуба СКА Василий Вакуленко, известный как Баста, заявил, что опыт бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова поможет команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, жду, что Денис усилит команду. Он наш земляк, и его авторитет, наигранность и опыт сыграют свою роль как на поле, так и в раздевалке. Надеюсь, для молодых игроков он станет хорошим примером и стимулом», — заявил он.

3 октября стало известно, что Глушаков присоединится к команде из Медиалиги. Сообщается, что Глушаков будет выступать под 61-м номером. 22 сентября появилась информация, что 37-летний футболист уйдет из «Химок» в ближайшее время, но пока соглашение не расторгнуто.

Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Глушаков вернется в состав подмосковного клуба в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», чтобы провести прощальный матч.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее Глушаков рассказал, когда завершит профессиональную карьеру.