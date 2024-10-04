Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сильно поплакал»: Дзюба о матче после публикации его интимного видео

Дзюба заявил, что матч после публикации его интимного видео, стал самым трудным

close
ФК «Акрон»

Российский нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что матч между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» (3:1), который произошел на следующий день после публикации интимного видео футболиста, стал для него самым трудным в его карьере. Такое заявление игрок сделал во время шоу «Натальная карта».

«Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял. В том матче я ж не забил пенальти, еще там что-то, мы проигрывали… В итоге я забил победный гол», — заявил Дзюба.

После публикации видео, на котором футболист снимает, как занимается мастурбацией, его подвергли травле.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата страны против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Свой первый гол за тольяттинскую команду форвард оформил в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (2:0).

Ранее Дзюбе сделали замечание из-за Валерия Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами