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Винер назвала тенденцией решение суда Швейцарии по Валиевой

Винер о деле Валиевой: то, что отклонили апелляцию, сейчас такая тенденция

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РИА Новости

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер оценила решение Федерального верховного суда Швейцарии, который отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации, и отметила, что подобное является тенденцией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Следователи нашли, что там действительно могли быть подмешаны препараты дедушки. А то, что отклонили апелляцию, сейчас такая тенденция. Есть ли смысл продолжать бороться и идти в ЕСПЧ? Это не ко мне вопрос», — заявила Винер.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Николай Валуев заявил, что дело Валиевой было политизированным.

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