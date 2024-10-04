ISU отстранил канадского фигуриста, которого обвинили в изнасиловании

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста Николая Соренсена. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«ISU твердо убежден, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте и развиваться в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любых форм дискриминации, преследований, злоупотреблений, насилия, пренебрежения или эксплуатации», — указано в заявлении.

Соренсен отстранен на неопределенный срок, он пропустит этапы Гран-при в сезоне-2024/25.

35-летний спортсмен был обвинен еще в январе текущего года. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Фигуристке, которая сейчас работает тренером, было на тот момент 22 года. Ее имя не раскрывается, однако известно, что она не говорила о свершившимся, поскольку боялась, что ее обвинят в клевете.

Фигурист в начале своей карьеры выступал за Данию, однако потом сменил спортивное гражданство и стал кататься под флагом Канады. Серенсен вместе со своей партнершей Лоранс Фурнье-Бодри участвовали в Олимпийских играх 2022 года и заняли девятое место. Вместе они дважды становились чемпионами Канады, выиграли две серебряные медали на чемпионате четырех континентов, а на мировом первенстве вошли в топ-5 лучших пар.

Ранее экс-игрока «Монако» Бен-Йеддера вновь обвинили в сексуальном насилии.