Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче она уступила хозяйке кортов Чжэн Циньвень.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:0, 6:4 в пользу китаянки. На счету Андреевой один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из десяти. Циньвень совершила пять подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала девять брейк-поинтов из 18.

По ходу встречи Андреева дважды брала медицинский таймаут — после первого сета и во время третьего.

В полуфинальном матче Циньвэнь сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая в своем четвертьфинале обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко — 7:6, 2:6, 6:4.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее российская теннисистка обыграла восьмую ракетку мира на турнире в Гонконге.