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Российская теннисистка обыграла восьмую ракетку мира на турнире в Гонконге

Российская теннисистка Блинкова обыграла восьмую ракетку мира Наварро в Гонконге

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JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла первую сеяную турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге, восьмую ракетку мира американку Эмму Наварро.

Встреча, которая продолжалась 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. На счету Блинковой четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из восьми. Наварро не совершила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из 13.

В полуфинальном матче Блинкова встретится с австралийкой Айлой Томлянович, которая в своем четвертьфинале обыграла американку Маккартни Кесслер — (6:3, отказ).

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Евгений Кафельников заявил о деградации российского тенниса.

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