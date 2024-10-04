Российская теннисистка обыграла восьмую ракетку мира на турнире в Гонконге

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла первую сеяную турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге, восьмую ракетку мира американку Эмму Наварро.

Встреча, которая продолжалась 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. На счету Блинковой четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из восьми. Наварро не совершила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из 13.

В полуфинальном матче Блинкова встретится с австралийкой Айлой Томлянович, которая в своем четвертьфинале обыграла американку Маккартни Кесслер — (6:3, отказ).

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