Глушаков рассказал, когда завершит профессиональную карьеру

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что планирует завершить карьеру в мае, по окончании сезона-2024/25. Слова футболиста приводит «РБ Спорт».

«Моя карьера на закате, в январе 38 лет, будем думать о завершении карьеры», — заявил Глушаков.

3 октября футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

«Я остаюсь в структуре клуба, меня из заявки убирать не будут, прощальный матч сыграю. Есть договоренность, что мне дадут должность в «Химках». И в Медиалиге они мне разрешили играть», — добавил Глушаков.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее эксперт назвал отстранение Глушакова «рабочим моментом».