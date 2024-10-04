Экс-форвард сборной России заявил о мастерстве Виллиана Жозе

Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе продемонстрировал мастерство, открыв счет своим голам за красно-белых благодаря точному удару со штрафного в кубковом матче с «Динамо». Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший нападающий бело-голубых и сборной России Игорь Колыванов.

«Гол со штрафного от Жозе — мастерство. Никакого фарта. Он же мог пробить выше, вправо, попасть в кого-то из стенки. Фарт — это когда с прострела мяч попадает в колено, в спину и залетает в ворота. Он очень здорово пробил со стандарта», — констатировал Колыванов.

Эксперт посетовал, что многие указывают на ошибки игроков в «стенке», тем самым нивелируя заслугу форварда. При этом Колыванов признал, что на данный момент впечатление от игры бразильца остается средним, и лишь время покажет, будет ли он прогрессировать. Вместе с тем, по мнению специалиста, голы Виллиана в Испании говорят о его качестве.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» стал первым для бразильского форварда в составе красно-белых. К тому же, этот мяч оказался решающим: «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2.

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