Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-форвард сборной России заявил о мастерстве Виллиана Жозе

Экс-игрок Колыванов похвалил форварда «Спартака» Жозе за гол «Динамо»

close
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе продемонстрировал мастерство, открыв счет своим голам за красно-белых благодаря точному удару со штрафного в кубковом матче с «Динамо». Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший нападающий бело-голубых и сборной России Игорь Колыванов.

«Гол со штрафного от Жозе — мастерство. Никакого фарта. Он же мог пробить выше, вправо, попасть в кого-то из стенки. Фарт — это когда с прострела мяч попадает в колено, в спину и залетает в ворота. Он очень здорово пробил со стандарта», — констатировал Колыванов.

Эксперт посетовал, что многие указывают на ошибки игроков в «стенке», тем самым нивелируя заслугу форварда. При этом Колыванов признал, что на данный момент впечатление от игры бразильца остается средним, и лишь время покажет, будет ли он прогрессировать. Вместе с тем, по мнению специалиста, голы Виллиана в Испании говорят о его качестве.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» стал первым для бразильского форварда в составе красно-белых. К тому же, этот мяч оказался решающим: «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2.

Ранее экс-футболист «Спартака» Мостовой заявил о готовности возглавить «Оренбург».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами