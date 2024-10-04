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Российскому каноисту вернули золотую медаль чемпионата мира

Российскому каноисту Петрову вернули отнятое золото чемпионата мира‑2024

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Oscar J Barroso/Global Look Press

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова сообщила, что совет директоров Международной федерации каноэ (ICF) принял положительное решение по апелляции каноиста Захара Петрова. Ее слова приводит ТАСС.

«Совет директоров ICF рассмотрел апелляцию и принял решение присудить Петрову золотую медаль турнира в каноэ-одиночках на дистанции 500 м», — заявила Исхакова.

25 августа Петров принимал участие в финальном заезде одиночек на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

После результат россиянина вновь аннулирован. Это произошло после того, как четыре страны подали протест на возвращение Петрову первого места. На это решение российская сторона подала второй протест, и он удовлетворен не был.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал повторное лишение Петрова первого места кознями Макрона.

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