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Тренер «ПСЖ» заявил о готовности довериться Сафонову

L'Équipe: Энрике готов отправить Доннарумму в запас и довериться Сафонову

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Panoramic/Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике раздумывает над тем, чтобы отправить основного вратаря команды итальянца Джанлуиджи Доннарумму на скамейку запасных и доверить место в стартовом составе россиянину Матвею Сафонову. Об этом сообщает L'Équipe.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня.

1 октября «ПСЖ» уступил лондонскому «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:2. Доннарумма ошибся сразу в двух эпизодах, которые привели к пропущенным мячам.

После двух туров у «ПСЖ» три очка в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Арсенала» — четыре. В следующем матче парижане сыграют на своем стадионе с голландским ПСВ, а «Арсенал» сразится дома с донецким «Шахтером». Встречи состоятся 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер «ПСЖ» не считает конкурента Сафонова виновником поражения от «Арсенала».

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