Дочь Тутберидзе рассказала, зачем сменила гражданство

Фигуристка Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным заявили, что сменили гражданство потому, что стало понятно, что в скором времени российское фигурное катание не вернут на международную арену. Их слова приводит Sports.ru.

«К концу осени 2022-го стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать. Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — заявили спортсмены.

Они также добавили, что идея смены гражданства является совместной.

Дэвис и Смолкин представляют сборную Грузии с лета 2023 года. Под флагом этой страны они выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане. Пара тренируется в Академии Монреаля, которая является сильнейшей в мире для спортивных танцевальных пар.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что 13-летняя фигуристка сделала пять ультра-си и выиграла Мемориал Панина-Коломенкина.