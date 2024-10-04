Стало известно, кто выступит в ледовом шоу Медведевой

Стало известно о том, что Александра Игнатова (Трусова), Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин и другие известные фигуристы выступят в ледовом шоу Евгении Медведевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый элемент шоу будет отражать мое ДНК в цифровом виде. Не хочу повторять ходы других ледовых шоу — мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. Будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии», — заявила спортсменка.

Это ледовое шоу будет приурочено к 25-му дню рождения фигуристки. Оно состоится 15 ноября на «ЦСКА Арене», а 19 ноября Медведевой исполнится 25 лет.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Медведева раскрыла секрет отношений со своим возлюбленным.