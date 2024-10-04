Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, с какой африканской сборной Россия сыграет в новом году

Тренер сборной Кении Фиргат: возможно, сыграем с Россией в следующем году

close
Михаил Шапаев/РИА Новости

Главный тренер сборной Кении Энгин Фиргат высказался о возможности повторного товарищеского матча со сборной России, исключив его в текущем году, но анонсировав возможную встречу в будущем.

«Сыграть со сборной России этой осенью? Это невозможно, потому что в октябре и ноябре у нас официальные матчи, дни ФИФА заполнены. Но в следующем году это возможно. Конечно, я был бы этому счастлив, всегда здорово сыграть против России», — рассказал специалист ODDS.ru.

Кроме того, Фиргат подчеркнул, что сборная Кении вполне может прилететь, чтобы сыграть товарищескую встречу в Москве, но предпочтительным вариантом была бы игра в Африке. Тогда кенийские болельщики смогли бы вживую увидеть в деле российских футболистов. Также тренер африканской сборной рассказал о том, что Валерий Карпин позитивно смотрел на повторный матч в разговоре после первой встречи.

Сборные России и Кении встретились на стадионе одного из отелей в турецкой Анталье в октябре прошлого года. Тот матч завершился со счетом 2:2.

Ранее стала известна зарплата Миралема Пьянича в ЦСКА.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами