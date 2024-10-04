Стало известно, с какой африканской сборной Россия сыграет в новом году

Главный тренер сборной Кении Энгин Фиргат высказался о возможности повторного товарищеского матча со сборной России, исключив его в текущем году, но анонсировав возможную встречу в будущем.

«Сыграть со сборной России этой осенью? Это невозможно, потому что в октябре и ноябре у нас официальные матчи, дни ФИФА заполнены. Но в следующем году это возможно. Конечно, я был бы этому счастлив, всегда здорово сыграть против России», — рассказал специалист ODDS.ru.

Кроме того, Фиргат подчеркнул, что сборная Кении вполне может прилететь, чтобы сыграть товарищескую встречу в Москве, но предпочтительным вариантом была бы игра в Африке. Тогда кенийские болельщики смогли бы вживую увидеть в деле российских футболистов. Также тренер африканской сборной рассказал о том, что Валерий Карпин позитивно смотрел на повторный матч в разговоре после первой встречи.

Сборные России и Кении встретились на стадионе одного из отелей в турецкой Анталье в октябре прошлого года. Тот матч завершился со счетом 2:2.

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