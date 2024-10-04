Стало известно, какое место заняли Овечкин и Малкин в списке лучших игроков НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 80-е место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Score.

В списке оказались еще два россиянина: форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал 93-м, а нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников — 100-м.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее стало известно, сколько игр нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки.