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«Манчестер Юнайтед» сыграл результативную ничью с «Порту» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл результативную ничью с «Порту» со счетом 3:3 в ЛЕ

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Molly Darlington/Reuters

Английский «Манчестер Юнайтед» сыграл результативную ничью с португальским «Порту» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 3:3. Манкунианцы вышли вперед в первом тайме благодаря голам Маркуса Рэшфорда на 7-й и Расмуса Хойлунда на 20-й минутах, но португальцы отыгрались еще до перерыва — отличились Пепе на 27-й и Саму Омородион на 34-й минутах. После перерыва Омородион на 50-й минуте оформил дубль, а окончательный счет в матче установил защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр на 90+1-й минуте — 3:3.

После двух туров у «Манчестер Юнайтед» два очка в турнирной таблице Лиги Европы, у «Порту» — одно. В следующем матче англичане в гостях сыграют с турецким «Фенербахче», а «Порту» дома примет немецкий «Хоффенхайм». Встречи состоятся 24 октября и начнутся в 22:00 по московскому времени.

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