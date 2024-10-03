Глушаков присоединился к команде Басты в Медиалиге

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков присоединится к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста. Об этом сообщает пресс-служба медиаколлектива.

«Футбол я люблю, без футбола жить не могу, и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в «СКА»! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе!» — написал футболист в своих социальных сетях.

Сообщается, что Глушаков будет выступать под 61-м номером.

22 сентября стало известно, что 37-летний футболист уйдет из «Химок» в ближайшее время, но пока соглашение не расторгнуто.

Telegram-канал «Мутко против» сообщает, что Глушаков вернется в состав подмосковного клуба в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», чтобы провести прощальный матч.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее эксперт назвал отстранение Глушакова «рабочим моментом».