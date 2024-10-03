Губерниев отказался называть Вяльбе лучшей лыжницей XX века

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не является лучшей лыжницей XX века. Его слова приводит «Матч ТВ».

«При наличии двух героев Российской Федерации — Ларисы Лазутиной и Любови Егоровой Вяльбе — лучшая лыжница XX века? Это вранье!» — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев высмеял Вяльбе за желание разбомбить Лондон.

На счету Вяльбе — три золота Олимпиад и 14 высших наград чемпионатов мира.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее стало известно, выступят ли российские лыжники на международных стартах в новом сезоне.