Российская теннисистка разгромила экс-первую ракетку мира

Российская теннисистка Анна Блинкова разгромила экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп в матче второго круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

Встреча, которая продолжалась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки. На счету Блинковой два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 13. Халеп совершила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-поинта из трех.

В четвертьфинальном матче Блинкова встретится с первой сеяной гонконгского турнира, восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро. Она во втором круге обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:2, 6:4.

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