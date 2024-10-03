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Российская теннисистка разгромила экс-первую ракетку мира

Российская теннисистка Блинкова разгромила экс-первую ракетку мира Халеп

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Eloisa Lopez/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова разгромила экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп в матче второго круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

Встреча, которая продолжалась 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки. На счету Блинковой два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 13. Халеп совершила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-поинта из трех.

В четвертьфинальном матче Блинкова встретится с первой сеяной гонконгского турнира, восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро. Она во втором круге обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:2, 6:4.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Евгений Кафельников заявил о деградации российского тенниса.

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