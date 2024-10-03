В IBA назвали шантажом действия МОК по отношению к организации

Пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA) назвала шантажом действия Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к ним. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Это шантаж. Письмо, которое разослал МОК, является свидетельством их политических игр. IBA глубоко разочарована такими действиями. Мы подтверждаем, что у нас нет проблем с олимпийским движением и мы уважаем его ценности», — заявили в IBA.

Ранее стало известно, что МОК запретил национальным комитетам взаимодействовать с членами ассоциации бокса.

В 2019 году на 142‑й сессии МОК в Париже IBA был исключен из списка признанных международных федераций.

МОК после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее глава IBA Умар Кремлев назвал содомией Олимпиаду-2024.