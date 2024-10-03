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Стало известно, когда Пиняев уедет в Европу

Агент Барбоза: Пиняева точно заберут в Европу следующим летом

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева точно купит европейский клуб следующим летом. Его слова приводит Metaratings.

«Отношение в Европе к россиянам разное. Если игрок — мегаталант, клуб его выкупит и найдет способ заплатить. В Европе понимают, что в России играют талантливые футболисты. Например, Сергей Пиняев. Его точно заберут следующим летом», — заявил Барбоза.

Действующее соглашение Пиняева с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне 19-летний футболист провел 13 матчей, в которых пять раз забил и три раза отдал голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

«Локомотив» занимает второе место в нынешнем сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). У коллектива Михаила Галактионова 24 очка.

Ранее известный воспитанник «Спартака» заявил, что хочет добиться успеха в «Локомотиве».

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