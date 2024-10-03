Российский хоккеист сыграет в шлеме с гербом России и церковью в новом сезоне НХЛ

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков сыграет в шлеме с гербом России и церковью в новом сезоне лиги. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на социальные сети клуба.

25-летний Кочетков начал выступать в НХЛ в 22 года. В России он представлял «Торпедо», «Сочи», СКА и «Витязь». Его соглашение с «Каролиной» действует до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Кочетков принял участие в 41 матче, в которых четыре раза отстоял «на ноль» и отразил 91,1% бросков.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 ноября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

Действующим чемпионом лиги является «Флорида Пантерз». В финальной серии они обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:3.

Ранее российский хоккеист ввязался в драку из-за одноклубника в матче НХЛ.