Соболев заявил о трудностях с адаптацией в «Зените»

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев после дебютного гола за команду признался, что его адаптация проходит труднее, чем он ожидал. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Говорил после игры с «Рубином», что осталось чуть-чуть для полной адаптации. Но, как оказалось, чуть труднее всё это проходит. Наверное, не буду лукавить, всё-таки как я тогда говорил, что нужно чуть-чуть времени, и я это повторю. Нужно ещё немножко времени, но надеюсь, что гол добавит уверенности», — заявил он.

Соболев отличился в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против тольяттинского «Акрона». Встреча завершилась со счетом 5:1, Соболев свой гол оформил на 61-й минуте игры.

После пяти туров «Зенит» обеспечил себе первое место в группе D Кубка России — у них 13 очков. На второй строчке идет «Акрон», у которого осталось восемь баллов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее Соболев раскрыл, кому посвятил первый гол за «Зенит».