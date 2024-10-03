«Может, девушка обидела»: в Госдуме ответили Гашеку на критику НХЛ из-за России

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев отреагировал на слова чешского экс-голкипера Доминика Гашека, который заявил, что новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) станет рекламой специальной военной операции из-за игры российских хоккеистов, и отметил, что тот пытается зарабатывать себе политические очки такими высказываниями. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Непонятно, что с ним случилось. Возможно, он чем-то остался недоволен со времен игры в России: может, не доплатили ему, может, девушка какая-то его обидела. Но политика — это не его. К слову, он баллотировался в парламент в Чехии и не прошел», — заявил Свищев.

Новый сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стартует 4 ноября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее владелец «Миннесоты» заявил о желании строить команду вокруг хоккеиста Кирилла Капризова.