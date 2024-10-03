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Экс-тренер «Спартака» назвал Гашека «отработанным материалом»

Тренер Канарейкин назвал мнение Гашека о России словами отработанного материала

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Александр Вильф/РИА Новости

Негативные комментарии экс-вратаря сборной Чехии, клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и московского «Спартака» Доминика Гашека в адрес России являются словами отработанного материала. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил заслуженный тренер России, бывший наставник «Спартака» Федор Канарейкин.

«Это его отношение к России, к российским игрокам. Возможно, ревность, что многие из наших игроков являются звездами Национальной хоккейной лиги. Многие высказывались на этот счет, но собака лает — караван идет. Хорошо сказал Вячеслав Фетисов: если ты такой праведник, тогда верни деньги «Спартаку». Ты получал деньги в Москве, находясь в расположении «Спартака», в нелюбимой тебе России. Так верни их и высказывай свою точку зрения. А так — это слова отработанного материала», — сказал Канарейкин.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Гашек заявил, что в новом сезоне НХЛ будет рекламой СВО на Украине.

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