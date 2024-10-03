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Гашек вновь набросился на НХЛ из-за России

Доминик Гашек заявил, что в новом сезоне НХЛ будет рекламой СВО на Украине

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Илья Питалев/РИА Новости

Чешский экс-голкипер Доминик Гашек на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) вновь подверг критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за того, что в Лиге продолжают выступление российские хоккеисты, которые, по его словам, являются рекламой специальной военной операции (СВО).

«К сожалению, вынужден написать, что это будет третий сезон, когда НХЛ вновь станет огромной рекламой российской специальной военной операции. НХЛ вновь будет нести ответственность за большое количество потерянных и искалеченных человеческих жизней!» — написал Гашек.

Новый сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стартует 4 ноября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее владелец «Миннесоты» заявил о желании строить команду вокруг хоккеиста Кирилла Капризова.

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