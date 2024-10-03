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Совладелец «Интер Майами» торжественно вручил Месси трофей

Совладелец «Интер Майами» Мас вручил Месси первый трофей МЛС в истории клуба

Футболисты «Интер Майами» получили трофей за победу в регулярном чемпионате МЛС — «Щит болельщиков» («Supporters' Shield»), который в раздевалке после матча с «Коламбус Крю» вручил совладелец клуба Хорхе Мас.

Первым футболистом, которому он торжественно вручил кубок, стал аргентинский нападающий Лионель Месси. Для форварда этот трофей стал 46-м в карьере.

Матч завершился победой «Интера» со счетом 3:2, Месси оформил дубль. Еще один гол записал на свой счет Луис Суарес. Эта победа позволила «Интеру» досрочно выиграть регулярный чемпионат. В активе команды 68 баллов, у «Коламбуса», который идет третьим, 57. На второй строчке расположился «Лос-Анджелес Гэлакси» (58 баллов).

Для «Интер Майами» этот трофей МЛС стал первым в истории клуба.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (МЛС), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее появилась информация, что Месси может сменить команду.

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