Месси выиграл 46-й титул в карьере

«Интер Майами» одержал победу над «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Месси в этом поединке оформил дубль, еще один мяч в составе победившей команды забил Луис Суарес. В составе «Коламбус Крю» отличились» Диего Росси и Кучо.

Эта победа позволила «Интеру» досрочно завоевать «Щит болельщиков» («Supporters' Shield») — титул победителя регулярного чемпионата. В активе команды 68 баллов, у «Коламбуса», который идет третьим, 57. На второй строчке расположился «Лос-Анджелес Гэлакси» (58 баллов).

Для Месси этот трофей стал 46-м в карьере.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (МЛС), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее появилась информация, что Месси может сменить команду.