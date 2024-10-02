Канадского фигуриста отстранили на шесть лет за сексуальное насилие

Канадского фигуриста Николая Серенсена отстранили от соревнований на шесть лет за сексуальное насилие. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на американскую журналистку Кристин Бренан.

«Канадский представитель танцев на льду Николай Серенсен, выступавший на Олимпийских играх, дисквалифицирован минимум на шесть лет за сексуальное насилие», — сообщает Бренан.

35-летний спортсмен был обвинен еще в январе текущего года. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Фигуристке, которая сейчас работает тренером, было на тот момент 22 года.

Серенсен вместе со своей партнершей Лоранс Фурнье-Бодри участвовали в Олимпийских играх 2022 года и заняли девятое место.

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