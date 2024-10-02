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Канадского фигуриста отстранили на шесть лет за сексуальное насилие

Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие

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Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Канадского фигуриста Николая Серенсена отстранили от соревнований на шесть лет за сексуальное насилие. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на американскую журналистку Кристин Бренан.

«Канадский представитель танцев на льду Николай Серенсен, выступавший на Олимпийских играх, дисквалифицирован минимум на шесть лет за сексуальное насилие», — сообщает Бренан.

35-летний спортсмен был обвинен еще в январе текущего года. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Фигуристке, которая сейчас работает тренером, было на тот момент 22 года.

Серенсен вместе со своей партнершей Лоранс Фурнье-Бодри участвовали в Олимпийских играх 2022 года и заняли девятое место.

Ранее сообщалось, что бывший одноклубник футболиста Александра Головина обвиняется в сексуальном насилии.

Ранее участница Олимпиады-2024 скончалась после нападения бойфренда.

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