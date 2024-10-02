«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России

Петербургский «Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:1. Уже на 6-й минуте счет открыл российский хавбек «Зенита» Александр Ерохин. Также в первом тайме дубль оформил бразильский нападающий Артур — он отличился на 13-й и 43-й минутах. После перерыва свой дебютный мяч за «Зенит» забил Александр Соболев на 61-й минуте, а на 87-й — полузащитник Андрей Мостовой реализовал пенальти. Единственный гол «Акрон» забил уже в добавленное время: на 90+2-й минуте отличился Владимир Москвичев.

Восемь минут «Зенит» играл в меньшинстве: появившийся после травмы на 64-й минуте нападающий Максим Глушенков вновь получил повреждение и покинул поле на 73-й, замен у сине-бело-голубых не осталось. В составе «Акрона» красную карточку на 81-й минуте получил защитник Вячеслав Бардыбахин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После пяти туров «Зенит» обеспечил себе первое место в группе D Кубка России — у них 13 очков. На второй строчке идет «Акрон», у которого осталось восемь баллов.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Зенит» сыграет в гостях с «Факелом». Встреча состоится 22 октября и начнется в 16:15 по московскому времени. «Акрон» сыграет дома с «Рубином» 23 сентября в 19:00 по мск и решит, кто получит вторую путевку в верхнюю сетку турнира, а кто отправится в нижнюю.

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