Монтеса из «Локомотива» назвали удобным партнером по команде

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Максим Ненахов рассказал о том, как ему играется с мексиканским новичком красно-зеленых Сесаром Монтесом.

«Монтес — отличный футболист, с ним удобно играть. У него достаточно опыта и качеств, чтобы помочь «Локомотиву». Он действует очень спокойно и продуктивно. От Сесара не исходит никакой нервозности. Он хорошо укрепил нашу защитную линию», — приводит слова Ненахова Legalbet.

Монтес перебрался в «Локомотив» из вылетевшей во второй по уровню испанский дивизион «Альмерии». За трансфер 27-летнего игрока сборной Мексики «железнодорожники» заплатили 6 млн евро. Монтес подписал контракт на пять лет и уже успел провести в составе новой команды четыре встречи, отметившись одним забитым мячом.

«Локомотив» занимает второе место в чемпионате Российской премьер-лиги, набрав 24 очка после десяти туров и уступая лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.

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