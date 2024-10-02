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УЕФА отстранил итальянского судью за угрозы в адрес футболиста

УЕФА отстранил итальянского арбитра Мареску за угрозы в адрес футболиста

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Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил итальянского арбитра Фабио Мареску от работы на матчах Серии А и Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

Сообщается, что 27 сентября во время матча чемпионата Кувейта между «Аль-Кувейтом» и «Аль-Араби» (2:0), Мареска угрожал одному из игроков. По версии самого судьи, он произнес фразу «увидимся в следующий раз» и назвал это шуткой.

43-летний Мареска, который проводит свой десятый сезон в качестве арбитра итальянской Серии А, был назначен четвертым судьей на матч Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и португальским «Спортингом», который был сыгран 1 октября и завершился вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что футболиста «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса арестовали по подозрению в краже мобильного телефона.

Ранее заместителя министра спорта Южного Судана обокрали во время парижской Олимпиады.

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