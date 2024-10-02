Бывший игрок «Крыльев Советов» рассказал об отношении к отставке Осинькина

Крайний нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков, ранее выступавший за самарские «Крылья Советов», высказался о возможной отставке главного тренера своего бывшего клуба Игоря Осинькина.

«За результатами «Крыльев», конечно, слежу. В целом стараюсь следить за всеми командами, в которых ранее играл. Возможная отставка Осинькина? Думаю, это все слухи. Игорь Витальевич — замечательный тренер и человек. В клубе все его любят. Можете у любого спросить, кто и как к нему относится. Надеюсь, у Игоря Витальевича всё будет хорошо», — приводит слова Салтыкова Legalbet.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году и прославился успешной работой с молодым составом, с которым показывал яркий футбол. В текущем сезоне «Крылья Советов» занимают после десяти туров десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 11 очков, а также уже точно останутся на четвертом месте в группе А Пути РПЛ Кубка России и вылетят из турнира.

При этом журналист-инсайдер Иван Карпов сообщил, что Осинькина ждет отставка после матча 11-го тура Премьер-лиги против «Локомотива», а на его место придет экс-защитник сборной России и бывший главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич, который уже попросил руководство самарского клуба заменить спортивного директора Сергея Корниленко, экс-форварда самарцев.

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