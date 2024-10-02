Призер Олимпиады об отстранении Валиевой: Камила не живет прошлым

Российская фигуристка Камила Валиева после дисквалификации не живет прошлым и смотрит в будущее. Об этом «Газете.Ru» заявил серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командном первенстве Александр Энберт.

«Мы катались вместе с Камилой в спектакле «Руслан и Людмила». И я могу сказать, что она очень настроена на восстановление — тренируется, прыгает. Честно говоря, вопрос ее отстранения мы даже не поднимали, просто обсуждали ее тренировки — как они проходят, как она работает, какие прыжки восстановила. По моим ощущениям, Камила не живет прошлым — она смотрит в будущее», — сказал Энберт.

В среду, 2 октября, стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Энберт назвал ожидаемым решение суда отклонить апелляцию Валиевой.