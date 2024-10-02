«Пусть приезжает в Дагестан»: в Госдуме готовы помочь Монсону с мусульманской свадьбой

Представители Дагестана готовы помочь российскому политику, общественному деятелю и бывшему бойцу смешанных единоборств уроженцу США Джеффу Монсону с организацией свадьбы по мусульманскому обычаю. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

«Что касается духовной части, это у каждого внутри. Наверное, внешний фактор оценки здесь — постольку-поскольку. Потому что религия, конфессия, духовная составляющая — это выбор каждого. И то, что он принял такое решение, еще раз подтверждает, что в России — гармония межнационального и межконфессионального характера, люди к его решению относятся адекватно, спокойно и уважительно.

Раз он решил жениться таким образом, может приехать в Дагестан — мы ему покажем, как правильно свадьбу делать, проблем нет. И можем, по крайней мере, взять на себя организационные вопросы.

А что касается его модели поведения — его сложно сейчас назвать спортсменом, он больше общественный деятель. Сейчас он — депутат парламента Башкортостана, представляет хороший, красивый край. Не всем так везет в жизни. Думаю, сложно представить парня, который уехал из России в Америку и стал там депутатом, ведя такой образ жизни. А в России это возможно», — сказал Хамзаев.

Монсон в июне 2024 года принял ислам. Он рассказал журналистам, что в октябре проведет в Уфе обряд венчания с русской девушкой Екатериной по мусульманскому обычаю.

Ранее Монсон назвал неудивительным покушение на кандидата в президенты США Трампа.