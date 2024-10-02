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Бывший тренер клуба РПЛ объяснил, кто виноват в неудачах «Спартака»

Тренер Овчинников: «Спартак» гниет от своего руководства

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экс-главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал результаты московского «Спартака» в Российской премьер-лиге в сезоне-2024/25, обвинив в проблемах клуба его руководство.

«Нормальное место у «Спартака» в таблице. Пока там не будет порядка, то там ничего не будет, поверьте. Как рыба гниет с головы, так «Спартак» гниет со своего руководства. Все идет от психологической ситуации, которая влияет на команду. Есть аура внутри клуба, которая тоже влияет. Мы же не знаем всех подводных течений там», — приводит слова специалиста Legalbet.

Овчинников не считает, что новый главный тренер команды Деян Станкович должен стать залогом успешных выступлений красно-белых и не уверен, что сербский наставник всерьез влияет на происходящие в клубе процессы. Поэтому, по мнению Овчинникова, десятикратные чемпионы России в данный момент располагаются в турнирной таблице на своем заслуженном месте.

«Спартак» после десяти сыгранных в РПЛ туров располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 16 очками и отставая на восемь баллов от идущих на первой и второй позициях «Краснодара» и столичного «Локомотива».

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