Глава российских паралимпийцев сомневается в участии в следующей Паралимпиаде

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков скептически высказался о шансах российских спортсменов поехать на Зимнюю Паралимпиаду-2026, которая состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Международный паралимпийский комитет идет своим путем. То, что нам удалось пробиться на Паралимпийские игры – это не просто доброе решение МПК, мы выиграли арбитражный трибунал по нашему восстановлению, также успешно прошло в Бахрейне голосование, мы его выиграли – 74 голоса против 65», — подчеркнул Рожков для ODDS.ru.

Также президент ПКР отметил, что вопрос статуса его организации теперь будет рассматриваться на генеральной ассамблее в Корее в 2025 году. При этом отбор на следующие Паралимпийские игры представляется сложным, потому что Международный паралимпийский комитет начал реализовывать принятую ранее программу децентрализации организации соревнований. Таким образом, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и парасноуборд теперь входят в юрисдикцию Международной федерации лыжных гонок (FIS). Рожков не уверен, что созданная в этой организации комиссия по развитию паралимпийских видов спорта сможет принимать независимые от FIS решения, которая с 2022 года отстранила всех спортсменов из России от своих соревнований.

В прошедшей в этом году Паралимпиаде в Париже приняли участие 88 российских спортсменов, соревновавшихся в нейтральном статусе. Они завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых медали.

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