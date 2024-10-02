Спортивный юрист заявила, что Валиева не сможет обжаловать решение швейцарского суда

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что российская фигуристка Камила Валиева не сможет обжаловать решение Федерального верховного суда Швейцарии по делу о дисквалификации. Она утверждает, что все возможные юридические пути обжалования исчерпаны. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Больше сторона Камилы ничего сделать не может. После того как федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрел это дело, то что-то еще из практических шагов нельзя сделать», — заявила Анцелиович.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Елена Вяльбе назвала суд, отклонивший апелляцию Валиевой, коррумпированным.