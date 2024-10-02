Щенсны возобновил карьеру и перешел в «Барселону»

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Каталонцы искали вратаря после того, как Марк-Андре тер Штеген получил травму и выбыл до конца сезона.

На протяжении своей карьеры 34-летний поляк выступал за английские «Арсенал» и «Брентфорд», итальянские «Рому» и «Ювентус». В составе клуба из Лондона он выиграл три Кубка Англии, а также стал лучшим вратарем Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2014 году. Во время выступлений за «Ювентус», Щенсны стал обладателем трех Кубков Италии и победителем трех чемпионатов страны.

Марк-Андре тер Штеген 22 сентября получил травму колена в концовке первого тайма игры против «Вильярреала», не сумев покинуть поле самостоятельно. По ходу матча немца заменил Иньяки Пенья. Игра завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счетом 5:1.

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