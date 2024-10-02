Футболист «Локомотива» о лидерстве команды в РПЛ: вся борьба впереди

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о лидерстве команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что вся борьба еще впереди, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Как восприняли то, что мы обошли «Зенит» в таблице? На это пока не надо смотреть, потому что вся борьба еще впереди, и мы будем биться до конца», — сказал Сулейманов.

В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» обыграл московский «Спартак». Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка. Красно-зеленые делят первую строчку с «Краснодаром».

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