Валиева может обжаловать действия швейцарского суда и CAS в ЕСПЧ

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что фигуристка Камила Валиева может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с апелляцией на вердикты Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального верховного суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил, передает РИА Новости.

«Но надо понимать, что такие обращения – процедура дорогостоящая и длительная. Я, честно говоря, не думаю, что сторона Валиевой пойдет на это», — сказала Анцелиович.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Елена Вяльбе назвала суд, отклонивший апелляцию Валиевой, коррумпированным.