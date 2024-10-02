«Барселона» разгромила «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» разгромила швейцарский «Янг Бойз» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 5:0. В первом тайме отличились нападающий Роберт Левандовски на 8-й минуте, форвард Рафинья на 34-й и защитник Иньиго Мартинес на 37-й. Во втором тайме Левандовски на 51-й минуте сделал дубль, а под занавес встречи мяч в свои ворота отправил защитник «Янг Бойз» Мохамед Камара на 81-й минуте.

После двух туров у «Барселоны» шесть очков в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем матче каталонцы сыграют с мюнхенской «Баварией», а «Янг Бойз» сразится дома с «Интером». Встречи состоятся 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

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Ранее «Монако» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов.