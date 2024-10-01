ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

Московский ЦСКА обыграл «Пари НН» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В начале второго тайма гол забил хорватский хавбек Милан Гаийч на 49-й минуте. На 61-й минуте мяч забил 18-летний полузащитник, воспитанник армейского клуба Кирилл Глебов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После пяти туров ЦСКА занимает первое место в группе C Кубка России, набрав 11 баллов. Свою игру еще не провел «Краснодар», который может обогнать армейцев — у них девять очков.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России ЦСКА сыграет в дома с «Ахматом». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Пари НН» поедет в гости к «Краснодару» — этот матч состоится 23 октября и начнется в 21:15 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее защитник ЦСКА заявил, что футболист Виктор Давила даже не попрощался с командой.