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Защитник «Алании»: мы закончим сезон в первой пятерке

Защитник «Алании» Багаев заявил, что клуб закончит сезон в первой пятерке

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Центральный защитник владикавказской «Алании» Алан Багаев заявил, что клуб закончит сезон в Первой лиге в первой пятерке, передает Legalbet .

«С чем связан тяжелый старт «Алании» в новом сезоне? Есть сразу несколько факторов, которые влияют на результаты. Но думаю, что мы закончим сезон в пятерке», — сказал Багаев.

После 12 туров «Алания» идет на 15 месте, набрав 11 очков. Лидирует в чемпионате тульский «Арсенал», набрав 24 балла.

В следующем туре Первой лиги «Алания» сыграет с новороссийским «Черноморцем».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее молодежная сборная России определилась с соперником на товарищеские матчи в октябре.

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